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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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geliyor!

Ronaldo geliyor!

dönük çalışmalarını da sürdüren F.Bahçe'nin, Takımı'nın genç yetenekleri ve 'i alıp, 'a kiralayacağı iddia edildi.

dönük çalışmalarını da sürdüren F.Bahçe'nin, Takımı'nın genç yetenekleri ve 'i alıp, 'a kiralayacağı iddia edildi. Sol açık oynayan Olawele 'Küçük ' diye çağrılıyor.
  1. 18.7.2020
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