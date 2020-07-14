Fenerbahçe Beko'dan ayrılmıştı! Yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe Beko'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam eden, ardı ardına birçok da ayrılık yaşanıyor. Obradovic'in ardından çokça ayrılıkların yaşandığı sarı-lacivertlilerde Joffrey Lauvergne'in yeni adresi de belli oldu.
Fenerbahçe Beko'da yeni sezon transfer çalışmaları sürerken, ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor. Başantrenör Zeljko Obradovic'in ayrılığı sonrası sırasıyla Egehan Arna, Gigi Datome ve Derrick Williams da takıma veda eden isimler olmuştu.
Bu isimlere bir yenisi daha eklendi ve THY EuroLeague ekiplerinden Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sona eren Joffrey Lauvergne'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı Lacivertli forma altında zaman zaman iyi maçlar çıkarsa da sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli pivotun yeni adresi Litvanya oldu.
Lauvergne'in Litvanya ekibi ile 1 yllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.
Joffrey Lauvergne's resume speaks for himself. Welcome to the city of green-and-whites, @1JOLOLO! ??— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) July 14, 2020
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- 14.07.2020
- Güncelleme: 14.07.2020 15:30
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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