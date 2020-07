Fenerbahçe Beko'dan ayrılmıştı! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe Beko'da yeni sezon transfer çalışmaları sürerken, ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor. Başantrenör Zeljko Obradovic'in ayrılığı sonrası sırasıyla Egehan Arna, Gigi Datome ve Derrick Williams da takıma veda eden isimler olmuştu.

Bu isimlere bir yenisi daha eklendi ve THY EuroLeague ekiplerinden Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sona eren Joffrey Lauvergne'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı Lacivertli forma altında zaman zaman iyi maçlar çıkarsa da sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli pivotun yeni adresi Litvanya oldu.

Lauvergne'in Litvanya ekibi ile 1 yllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Joffrey Lauvergne's resume speaks for himself. Welcome to the city of green-and-whites, @1JOLOLO! ??



Read more ?? https://t.co/nAnnHB6XcQ pic.twitter.com/DTSkMZq7Aa