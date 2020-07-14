Fenerbahçe Beko'dan ayrılmıştı! Yeni adresi belli oldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
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'dan ayrılmıştı! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe Beko'dan ayrılmıştı! Yeni adresi belli oldu

'da hazırlıkları tüm hızıyla devam eden, ardı ardına birçok da ayrılık yaşanıyor. Obradovic'in ardından çokça ayrılıkların yaşandığı sarı-lacivertlilerde 'in yeni adresi de belli oldu.

'da transfer çalışmaları sürerken, ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor. Başantrenör 'in ayrılığı sonrası sırasıyla Egehan Arna, Gigi Datome ve Derrick Williams da takıma veda eden isimler olmuştu.

Bu isimlere bir yenisi daha eklendi ve EuroLeague ekiplerinden , Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sona eren 'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı Lacivertli forma altında zaman zaman iyi maçlar çıkarsa da sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli pivotun yeni adresi Litvanya oldu.

Lauvergne'in Litvanya ekibi ile 1 yllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

  1. 14.07.2020
  2. Güncelleme: 14.07.2020 15:30
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