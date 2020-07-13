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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Stoper Ozan’a da yaramadı!

Stoper Ozan’a da yaramadı!

'de 'in yokluğunda bu kez de stoperde oynadı. Bu sezon ilk kez bu mevkide maça başlayan Ozan, penaltıya sebep oldu.

'de 'in yokluğunda bu kez de stoperde oynadı. Bu sezon ilk kez bu mevkide maça başlayan Ozan, penaltıya sebep oldu. Milli futbolcu, geçen haftaki maçının son 30 dakikasında da stopere geçmişti. Simon Fallette 83'te sakatlanarak çıkınca savunmanın göbeğinde son bölümde iki orta saha Gustavo ile Ozan oynadı.
  1. 13.7.2020
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