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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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'de isyan

Kadıköy'de isyan

 Stadı'nda dün akşam F.Bahçeliler'in hedefindeki isim 'tı.

Stadı'nda dün akşam F.Bahçeliler'in hedefindeki isim 'tı. Sarı-lacivertliler, 'ın penaltıdan bulduğu gol öncesi ofsayt itirazlarında bulundu. 7. dakikadaki pozisyonun devamında Ozan'ın Emre Kılınç'a müdahalesi olmamasına rağmen penaltı kararı verilmesi Kanarya'yı çileden çıkardı. Maçın 1-1 devam ettiği 41. dakikada da ev sahibi oyuncuları, hakemin çevresinde toplandı. Muriç'e ceza sahası içinde yapılan müdahaleye penaltı kararı verilmemesine tepki gösteren sarı-lacivertliler, itirazlarını uzun süre devam ettirdi.

  1. 13.7.2020
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