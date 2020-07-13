Kadıköy'de isyan
Ülker Stadı'nda dün akşam F.Bahçeliler'in hedefindeki isim Ali Palabıyık'tı.
Ülker Stadı'nda dün akşam F.Bahçeliler'in hedefindeki isim Ali Palabıyık'tı. Sarı-lacivertliler, Sivas'ın penaltıdan bulduğu gol öncesi ofsayt itirazlarında bulundu. 7. dakikadaki pozisyonun devamında Ozan'ın Emre Kılınç'a müdahalesi olmamasına rağmen penaltı kararı verilmesi Kanarya'yı çileden çıkardı. Maçın 1-1 devam ettiği 41. dakikada da ev sahibi oyuncuları, hakemin çevresinde toplandı. Muriç'e ceza sahası içinde yapılan müdahaleye penaltı kararı verilmemesine tepki gösteren sarı-lacivertliler, itirazlarını uzun süre devam ettirdi.
- 13.7.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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