Mert Hakan hesabını kapattı

Gelecek sezon için Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş, twitter hesabını kapattı. Genç yıldız, Sivasspor'un Kayserispor'a 2-0 yenildiği maçta kaçırdığı penaltı ve sergilediği kötü performans sonrası sosyal medyada tepkilerin odağına oturmuştu. Morali bozulan Yandaş, twitter'ın yanı sıra diğer sosyal medya hesaplarını da yorum yapılmasına engelledi.