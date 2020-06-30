Mert Hakan hesabını kapattı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Mert Hakan hesabını kapattı

Mert Hakan hesabını kapattı

Mert Hakan hesabını kapattı

Gelecek sezon için ile anlaşan , twitter hesabını kapattı. Genç yıldız, 'un 'a 2-0 yenildiği maçta kaçırdığı penaltı ve sergilediği kötü performans sonrası sosyal medyada tepkilerin odağına oturmuştu. Morali bozulan Yandaş, twitter'ın yanı sıra diğer hesaplarını da yorum yapılmasına engelledi.

Gelecek sezon için ile anlaşan , twitter hesabını kapattı. Genç yıldız, 'un 'a 2-0 yenildiği maçta kaçırdığı penaltı ve sergilediği kötü performans sonrası sosyal medyada tepkilerin odağına oturmuştu. Morali bozulan Yandaş, twitter'ın yanı sıra diğer hesaplarını da yorum yapılmasına engelledi.

  1. 30.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mert Hakan hesabını kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA