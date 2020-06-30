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30 Haziran 2020, Salı
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Kiralıklar yine dert

Kiralıklar yine dert

ekiplerinden 'de kiralık gönderilen yabancı oyuncular yeni sezonda da yönetimin başını ağrıtacak.

Mathias Zanka'nın takımı , Bundesliga'dan düşerken, Michael Frey'in forma giydiği Nürnberg ise Bundesliga 2'den düşmemek için play-out oynayacak. Nürnberg eğer Bundesliga'ya yükselseydi; Frey için 3.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu maddesi devreye girecekti. Zanka da takımı düşünce piyasa yapamadı. Zanka ve Frey'in ile 2 yıl daha sözleşmesi var.

  1. 30.6.2020
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