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30 Haziran 2020, Salı
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‘19’ oldu

Allahyar ‘19’ oldu

Sarı-lacivertli ekibin sezon başında 'ın Esteghlal takımından transfer ettiği Sayyadmanesh, 19 yaşına girdi.

Yönetim, İranlı oyuncuya sosyal medya hesabından, "Mutlu yıllar" dileğinde bulundu. İlk yılında 'de sadece 4 dakika şans bulabilen genç forvet, kiralık gittiği İstanbulspor'da da 1 gol atabilmişti.

  1. 30.6.2020
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