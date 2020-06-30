Kayode: Görüşmedik - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Kayode: Görüşmedik

Kayode: Görüşmedik

Kayode: Görüşmedik

FK'nın kiralık oyuncusu , 'nin kendisini gündeme aldığı iddiaları için, "Şu anda Gaziantep'teyim ve bonservisim de Shakhtar'da. Fenerbahçe'den herhangi bir yetkili ile hiçbir görüşmem olmadı" dedi.

FK'nın kiralık oyuncusu , 'nin kendisini gündeme aldığı iddiaları için, "Şu anda Gaziantep'teyim ve bonservisim de Shakhtar'da. Fenerbahçe'den herhangi bir yetkili ile hiçbir görüşmem olmadı" dedi. Nijeryalı santrfor, Gaziantep formasıyla ligde 10 gol+6 asiste imzasını koyarak dikkat çekti.

  1. 30.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayode: Görüşmedik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA