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Ozan Tufan'ın kaslarını görenler şaşırdı! İşte o görüntü
Yeni Malatya maçının son anlarında attığı 2 golle, giden maçı çevirmeyi başaran Ozan Tufan'ın son görüntüleri olay oldu. Yeni Malatyaspor maçının kahramanı Ozan Tufan, takım izin yaparken salonda özel olarak çalıştı. Fitness salonunda harıl harıl çalışan Ozan'ın kasları dikkat çekti. İşte o görüntüler...
29 Haziran 2020 Pazartesi 16:45
Güncelleme: 29.06.2020 16:45
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Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçının kahramanı Ozan Tufan, takım izin yaparken salonda özel olarak çalıştı.
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MAÇIN KAHRAMANI
Sarı-lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşme yenileyen Ozan Tufan müthiş performansıyla 2 gole imza atarak galibiyette baş rolü oynamıştı.
KİLOLU OLDUĞU İÇİN ELEŞTİRİLİYORDU
Sarı-lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşme imzalayan Ozan Tufan pandemi sonrası çıktığı maçlarda kilolu olduğu gerekçesiyle eleştiriliyordu.
Fenerbahçe takım olarak bugün izin yaparken; sarı-lacivertli futbolcu, bireysel performans antrenörü Umut Özalp yönetiminde çalışmaya devam etti.
KASLARI DİKKAT ÇEKTİ Fitness salonunda harıl harıl çalışan Ozan'ın bacak kasları dikkat çekti.
Bireysel performans antrenörü Özalp, sosyal medya hesabından 25 yaşındaki oyuncunun salonda çalışırken görüntülerini paylaştı.