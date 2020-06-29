Ozan Tufan'ın kaslarını görenler şaşırdı! İşte o görüntü - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
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Ozan Tufan'ın kaslarını görenler şaşırdı! İşte o görüntü

Yeni Malatya maçının son anlarında attığı 2 golle, giden maçı çevirmeyi başaran Ozan Tufan'ın son görüntüleri olay oldu. Yeni Malatyaspor maçının kahramanı Ozan Tufan, takım izin yaparken salonda özel olarak çalıştı. Fitness salonunda harıl harıl çalışan Ozan'ın kasları dikkat çekti. İşte o görüntüler...
29 Haziran 2020 Pazartesi 16:45 Güncelleme: 29.06.2020 16:45
Ozan Tufan'ın kaslarını görenler şaşırdı! İşte o görüntü

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçının kahramanı Ozan Tufan, takım izin yaparken salonda özel olarak çalıştı.

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Ozan Tufan'ın kaslarını görenler şaşırdı! İşte o görüntü

MAÇIN KAHRAMANI

Sarı-lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşme yenileyen Ozan Tufan müthiş performansıyla 2 gole imza atarak galibiyette baş rolü oynamıştı.

Ozan Tufan'ın kaslarını görenler şaşırdı! İşte o görüntü

KİLOLU OLDUĞU İÇİN ELEŞTİRİLİYORDU

Sarı-lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşme imzalayan Ozan Tufan pandemi sonrası çıktığı maçlarda kilolu olduğu gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Ozan Tufan'ın kaslarını görenler şaşırdı! İşte o görüntü

Fenerbahçe takım olarak bugün izin yaparken; sarı-lacivertli futbolcu, bireysel performans antrenörü Umut Özalp yönetiminde çalışmaya devam etti.


Ozan Tufan'ın kaslarını görenler şaşırdı! İşte o görüntü

KASLARI DİKKAT ÇEKTİ
Fitness salonunda harıl harıl çalışan Ozan'ın bacak kasları dikkat çekti.

Ozan Tufan'ın kaslarını görenler şaşırdı! İşte o görüntü

Bireysel performans antrenörü Özalp, sosyal medya hesabından 25 yaşındaki oyuncunun salonda çalışırken görüntülerini paylaştı.

Ozan Tufan'ın kaslarını görenler şaşırdı! İşte o görüntü
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