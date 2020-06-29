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Ozan Tufan'ın kaslarını görenler şaşırdı! İşte o görüntü

Yeni Malatya maçının son anlarında attığı 2 golle, giden maçı çevirmeyi başaran Ozan Tufan'ın son görüntüleri olay oldu. Yeni Malatyaspor maçının kahramanı Ozan Tufan, takım izin yaparken salonda özel olarak çalıştı. Fitness salonunda harıl harıl çalışan Ozan'ın kasları dikkat çekti. İşte o görüntüler...

29 Haziran 2020 Pazartesi 16:45 Güncelleme: 29.06.2020 16:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





