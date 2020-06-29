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Fenerbahçe'de flaş Rui Vitoria gelişmesi! Gelecek sezon...
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu hala sahibini bulabilmiş değil. Sezon sonuna kadara Tahir Karapınar'ı takımın başına geçiren sarı-lacivertli yönetim gelecek sezon için hala bir isimle el sıkışmadı. Teknik direktör adayları arasında bulunan Rui Vitoria hakkında da flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
29 Haziran 2020 Pazartesi 16:07
Güncelleme: 29.06.2020 16:10
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Bu sezondan beklentisi kalmayan Fenerbahçe'de gelecek sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
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Kadroyu güçlendirmek adına yapılacak transferlerin yanı sıra, alınan başarısız sonuçlar sonrası yolların ayrıldığı Ersun Yanal'ın gidişinden bu yana teknik direktör konusunda, bir isimle el sıkışmayan sarı-lacivertli yönetim, sezon sonuna kadar takımın başına Tahir Karapınar getirilmişti.
Ancak birçok isim gündeme gelse de gelecek sezon için halen takımın başında kimin olacağı sorusunun yanıtı netlik kazanmış değil.
Yeni teknik adamın kim olacağı merakla beklenirken geçtiğimiz haftalarda Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Başkan Ali Koç'la görüştüğünü belirtip ancak henüz kesin anlaşmanın olmadığını açıklamıştı.
Listede Türk teknik adamlar olarak Erol Bulut, Okan Buruk, Abdullah Avcı gibi isimler ön plana çıkmıştı.