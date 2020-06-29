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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ters köşe! Tüm bildiklerinizi unutun... Emre Belözoğlu ve karar
Fenerbahçe bu sezon beklentilerin çok altında kalırken, kupadan da elenmesi sonrası tek hedef olarak gelecek sezonu belirledi. Gelecek sezon yaşanan taraftarlarına tüm bu başarısızlıkları unutturarak şampiyonluk kupasını hediye etmek isteyen yönetim hesaplarını bu yönde yapıyor. Birçok oyuncu ile yollarını ayıracak sarı-lacivertlilerde takımdaki geleceği en çok merak edilen isim ise Emre Belözoğlu...
29 Haziran 2020 Pazartesi 14:18
Güncelleme: 29.06.2020 14:18
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Fenerbahçe için 2019/2020 sezonu tek kelime ile özetlenirse, 'kâbus' denilebilir... Bu sezon yaşanan sportif başarısızlıkların yanında, yakalanan seriler, rekorlar, rakiplere karşı elde edilen başarılar kaybedildi.
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Hem ligde hem de kupada yarışın dışında kalan sarı-lacivertlilerin Avrupa Kupaları'na katılma ihtimali de oldukça düşük görünüyor. Bu sebepten olacak ki gelecek sezon için kolları şimdiden sıvayan yönetim, bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlarken, bazı isimlerle de yoluna devam edecek.
Ancak bu isimlerin arasında öyle birisi var ki, sarı-lacivertliler için bu sezon hem sahada, hem kenarda, hem transferde aktif bir rol oynayarak takımını için elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor.
40 YAŞINA BASACAK! Bu isim sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu'dan başkası değil... Eylül ayında 40 yaşında basacak olan Belözoğlu, yaşına rağmen lige verilen uzun aranın ardından, Kayserispor maçının son 10 dakikasında oyuna girerek maçın kaderini değiştirmeyi başarmıştı.
Bu hafta da Malatyaspor maçının son 28 dakikasında girerek yine maçın kaderinde büyük rol oynayan ve sarı-lacivertlilerin geriye düşmesine rağmen galibiyet de büyük katkısı olan Emre Belözoğlu emekli olacak mı?