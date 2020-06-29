Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ters köşe! Tüm bildiklerinizi unutun... Emre Belözoğlu ve karar

Fenerbahçe bu sezon beklentilerin çok altında kalırken, kupadan da elenmesi sonrası tek hedef olarak gelecek sezonu belirledi. Gelecek sezon yaşanan taraftarlarına tüm bu başarısızlıkları unutturarak şampiyonluk kupasını hediye etmek isteyen yönetim hesaplarını bu yönde yapıyor. Birçok oyuncu ile yollarını ayıracak sarı-lacivertlilerde takımdaki geleceği en çok merak edilen isim ise Emre Belözoğlu...