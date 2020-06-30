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30 Haziran 2020, Salı
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Gençler niye oynamıyor?

Gençler niye oynamıyor?

Avrupa Ligi'ne katılma dışında hedefi kalmayan 'de genç oyunculara hala şans verilmemesi tepki çekiyor.

Beşiktaş; Rıdvan Yılmaz ve kalede Ersin Destanoğlu'na görev verirken, G.Saray'da Terim Başakşehir'e karşı Emin Bayram'ı sahaya sürerken sarı-lacivertli ekipte 'yıldız adayı' Ömer Faruk Beyaz hala ligde süre alamadı. Savunmadaki onca eksiğe rağmen genç stoperler Cenk Alptekin ve Gürkan Başkan'a da sıra gelmedi.

  1. 30.6.2020
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