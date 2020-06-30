Gençler niye oynamıyor?

Beşiktaş; Rıdvan Yılmaz ve kalede Ersin Destanoğlu'na görev verirken, G.Saray'da Terim Başakşehir'e karşı Emin Bayram'ı sahaya sürerken sarı-lacivertli ekipte 'yıldız adayı' Ömer Faruk Beyaz hala ligde süre alamadı. Savunmadaki onca eksiğe rağmen genç stoperler Cenk Alptekin ve Gürkan Başkan'a da sıra gelmedi.