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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'den ayrılmıştı! İki resmi teklif geldi

Isla'ya iki İspanyol kulübünden resmi teklif!

Isla'ya iki İspanyol kulübünden resmi teklif!

ile yollarını ayıran Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın talipleri artıyor. 'ın ilgisinin ardından İspanyol ekipleri ve 'in, tecrübeli oyuncu için resmi teklifte bulunduğu açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bir süre önce ile yollarını ayıran Şilili sağ bek Mauricio Isla'nın yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor. Tecrübeli futbolcu daha önce yaptığı açıklama ile 'tan teklif aldığını duyurmuştu.

Tyc Sports muhabiri Cesar Luis Merlo, Isla'nın iki İspanyol temsilcisi ve 'ten resmi teklif aldığını açıkladı.

32 yaşındaki oyuncunun menajerine iletilen bu tekliflere nasıl bir yanıt vereceği bilinmiyor ancak Isla'nın Güney Amerika'ya dönmek istediği belirtiliyor.


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  1. 29.06.2020
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