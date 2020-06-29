Isla'ya iki İspanyol kulübünden resmi teklif!
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın talipleri artıyor. Boca Juniors'ın ilgisinin ardından İspanyol ekipleri Valencia ve Real Betis'in, tecrübeli oyuncu için resmi teklifte bulunduğu açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bir süre önce Fenerbahçe ile yollarını ayıran Şilili sağ bek Mauricio Isla'nın yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor. Tecrübeli futbolcu daha önce yaptığı açıklama ile Boca Juniors'tan teklif aldığını duyurmuştu.
Tyc Sports muhabiri Cesar Luis Merlo, Isla'nın iki İspanyol temsilcisi Valencia ve Real Betis'ten resmi teklif aldığını açıkladı.
32 yaşındaki oyuncunun menajerine iletilen bu tekliflere nasıl bir yanıt vereceği bilinmiyor ancak Isla'nın Güney Amerika'ya dönmek istediği belirtiliyor.
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