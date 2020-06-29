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29 Haziran 2020, Pazartesi
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'den ilk açıklama geldi!

Maurizio Gherardini'den ilk açıklama geldi!

Sarı lacivertliler, basketbol şubesinin genel menajeri ’yle 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, resmi açıklamanın ardından ilk açıklamasını yaptı. Gherardini, " önderliğinde geçen harika yedi sezonun ardından, şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Hepimiz bu yeni meydan okumaya ve maceraya hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Beko'da sözleşmesini 2 yıl uzatan Genel Menajer , kulübün resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin bir parçası olmaya devam edebilmekten ötürü son derece heyecanlı olduğunu ifade eden Gherardini, "Bunun için başkanımız 'a, başkan vekilimiz Semih Özsoy'a ve tüm yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. önderliğinde geçen harika yedi sezonun ardından, şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Hepimiz bu yeni meydan okumaya ve maceraya hazır olmalıyız. Umarım taraftarlarımız, geçmişte olduğu gibi her zaman bizim arkamızda yer alır. Onların desteğine her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız olacak ve bu desteği hak etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

  1. 29.06.2020
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