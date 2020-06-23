Son dakika: Fenerbahçe'de Obradovic dönemi sona erdi!
Son dakika haberine göre, ING Basketbol Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko'da Obradovic dönemi son buldu. Sarı-lacivertli takım resmi sitesinden yaptığı açıklamada Sırp çalıştırıcı ile yapılan görüşmeler sonucu yolların ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe Beko ile Zeljko Obradovic arasında bir süredir görüşmeler devam ediyordu. Sırp çalıştırıcı yeni sezon planlaması için sarı-lacivertli yönetimle bir araya geldi ve düşünmek için süre istemişti. Gelinen noktada Obradovic 1 sene boyunca takım çalıştırmama kararını Fenerbahçe'ye iletti. Sarı-lacivertliler resmi sitesinden yaptığı açıklamada ayrılığı duyurdu.
Yapılan açıklama şu şekilde:
Bilindiği üzere değerli koçumuz Zeljko Obradovic geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelmiş ve yeni sezon planlaması için Başkanımız Ali Koç ve Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ile bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmelerin ardından koçumuz geçtiğimiz cuma günü ülkesine dönmüş ve son kararını ailesi ile görüştükten sonra vermek istemiştir.
Üzülerek belirtmek isteriz ki, koçumuz bugün itibarıyla yanıtını kulübümüze iletmiş ve bir yıl boyunca takım çalıştırmama kararı almıştır.
Fenerbahçe ailesine 2013 - 2014 sezonunda katılan ve görev yaptığı süre boyunca başta 2017 yılında kazanılan EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere, sayısız birçok başarının mimarı olarak, kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran değerli koçumuz Zeljko Obradovic'in bizi üzen bu kararını saygıyla karşılamak durumundayız.
Kazandığı başarılar ve bizlere yaşattığı tarifsiz mutluluklarla Fenerbahçemizin bir efsanesi olan Zeljko Obradovic, her daim ailemizin bir parçası olmaya devam edecektir.
- 24.06.2020
- Güncelleme: 24.06.2020 00:25
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