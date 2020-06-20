Bjelica: İstanbul’a gitmiyorum

Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den ümidini kesti. Hırvat çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulüp ile son olarak 1 ay kadar önce konuştuğunu belirterek, "Görüştük ama sonrasında hiçbir şey olmadı. Değişen bir şey olmazsa, İstanbul'a gitmiyorum diyebiliriz. Çünkü, son görüşmemizden sonra bana bir cevap vermediler." dedi. Bjelica, kendisiyle ilgilendiğini söylenen Betis'ten de kimsenin aramadığını söyledi.