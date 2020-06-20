Bjelica: İstanbul’a gitmiyorum
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den ümidini kesti. Hırvat çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulüp ile son olarak 1 ay kadar önce konuştuğunu belirterek, "Görüştük ama sonrasında hiçbir şey olmadı. Değişen bir şey olmazsa, İstanbul'a gitmiyorum diyebiliriz. Çünkü, son görüşmemizden sonra bana bir cevap vermediler." dedi. Bjelica, kendisiyle ilgilendiğini söylenen Betis'ten de kimsenin aramadığını söyledi.
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den ümidini kesti. Hırvat çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulüp ile son olarak 1 ay kadar önce konuştuğunu belirterek, "Görüştük ama sonrasında hiçbir şey olmadı. Değişen bir şey olmazsa, İstanbul'a gitmiyorum diyebiliriz. Çünkü, son görüşmemizden sonra bana bir cevap vermediler." dedi. Bjelica, kendisiyle ilgilendiğini söylenen Betis'ten de kimsenin aramadığını söyledi.
- 20.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bjelica: İstanbul’a gitmiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.