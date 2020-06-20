Bjelica: İstanbul’a gitmiyorum - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Bjelica: İstanbul’a gitmiyorum

Bjelica: ’a gitmiyorum

Bjelica: İstanbul’a gitmiyorum

, 'den ümidini kesti. Hırvat çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulüp ile son olarak 1 ay kadar önce konuştuğunu belirterek, "Görüştük ama sonrasında hiçbir şey olmadı. Değişen bir şey olmazsa, 'a gitmiyorum diyebiliriz. Çünkü, son görüşmemizden sonra bana bir cevap vermediler." dedi. Bjelica, kendisiyle ilgilendiğini söylenen Betis'ten de kimsenin aramadığını söyledi.

Nenad Bjelica, 'den ümidini kesti. Hırvat çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulüp ile son olarak 1 ay kadar önce konuştuğunu belirterek, "Görüştük ama sonrasında hiçbir şey olmadı. Değişen bir şey olmazsa, 'a gitmiyorum diyebiliriz. Çünkü, son görüşmemizden sonra bana bir cevap vermediler." dedi. Bjelica, kendisiyle ilgilendiğini söylenen Betis'ten de kimsenin aramadığını söyledi.

  1. 20.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bjelica: İstanbul’a gitmiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA