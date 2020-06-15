Obradovic için büyük gün
Sözleşmesi sona eren Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic için önemli bir idida ortaya atıldı. Tecrübeli hocanın ülkesi Sırbistan'da yayın yapan Sportando, Obra'nın bugün İstanbul'a geleceğini yazdı.
Sözleşmesi sona eren Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic için önemli bir idida ortaya atıldı. Tecrübeli hocanın ülkesi Sırbistan'da yayın yapan Sportando, Obra'nın bugün İstanbul'a geleceğini yazdı. Obradovic'in sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile sözleşme konusunda görüşeceği ileri sürüldü.
- 15.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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