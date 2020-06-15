Obradovic için büyük gün

Sözleşmesi sona eren Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic için önemli bir idida ortaya atıldı. Tecrübeli hocanın ülkesi Sırbistan'da yayın yapan Sportando, Obra'nın bugün İstanbul'a geleceğini yazdı. Obradovic'in sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile sözleşme konusunda görüşeceği ileri sürüldü.