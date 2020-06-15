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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Obradovic için büyük gün

Obradovic için büyük gün

Sözleşmesi sona eren için önemli bir idida ortaya atıldı. Tecrübeli hocanın ülkesi 'da yayın yapan Sportando, Obra'nın bugün 'a geleceğini yazdı.

Sözleşmesi sona eren için önemli bir idida ortaya atıldı. Tecrübeli hocanın ülkesi 'da yayın yapan Sportando, Obra'nın bugün 'a geleceğini yazdı. Obradovic'in sarı-lacivertlilerin başkanı ile sözleşme konusunda görüşeceği ileri sürüldü.

  1. 15.6.2020
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