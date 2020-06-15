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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Gustavo'dan sözleri!

Gustavo'dan Trabzonspor sözleri!

Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi , maçı öncesi net ifadeler kullandı. 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, " kupa maçında da gülen taraf biz oluruz. kalan maçlarında daha iyisini yapmak adına tüm gücümü sahada vermeye devam edeceğim. Taraftarlarımıza yeni sevinçler yaşatacağımıza inanıyorum" sözlerini sarfetti.

Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi , maçı öncesi net ifadeler kullandı. 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, " kupa maçında da gülen taraf biz oluruz. kalan maçlarında daha iyisini yapmak adına tüm gücümü sahada vermeye devam edeceğim. Taraftarlarımıza yeni sevinçler yaşatacağımıza inanıyorum" sözlerini sarfetti.

  1. 15.6.2020
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