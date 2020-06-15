Gustavo'dan Trabzonspor sözleri!
Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Luiz Gustavo, Trabzonspor maçı öncesi net ifadeler kullandı. 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, "Umarım kupa maçında da gülen taraf biz oluruz. Sezonun kalan maçlarında daha iyisini yapmak adına tüm gücümü sahada vermeye devam edeceğim. Taraftarlarımıza yeni sevinçler yaşatacağımıza inanıyorum" sözlerini sarfetti.
Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Luiz Gustavo, Trabzonspor maçı öncesi net ifadeler kullandı. 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, "Umarım kupa maçında da gülen taraf biz oluruz. Sezonun kalan maçlarında daha iyisini yapmak adına tüm gücümü sahada vermeye devam edeceğim. Taraftarlarımıza yeni sevinçler yaşatacağımıza inanıyorum" sözlerini sarfetti.
- 15.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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