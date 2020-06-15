Gustavo'dan Trabzonspor sözleri!

Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Luiz Gustavo, Trabzonspor maçı öncesi net ifadeler kullandı. 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, "Umarım kupa maçında da gülen taraf biz oluruz. Sezonun kalan maçlarında daha iyisini yapmak adına tüm gücümü sahada vermeye devam edeceğim. Taraftarlarımıza yeni sevinçler yaşatacağımıza inanıyorum" sözlerini sarfetti.