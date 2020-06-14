Fenerbahçe'nin istemediği Isla Arjantin'de gündem! "Bizi yüceltecek"
Fenerbahçe'nin kısa süre önce yollarını ayırdığını açıkladığı Mauricio Isla, Arjantin'de övgü dolu sözlerle karşılandı. Menajer Martin Guastadisegno, Isla'nın Boca Juniors transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Isla harika bir oyuncu ve kulübü yüceltecek" dedi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'in kısa süre önce sözleşmesi tam olarak dolmadan apar topar gönderdiği Mauricio Isla, Arjantin'de gündeme oturdu.
Şilili yıldız bilindiği üzere şu anda Boca Juniors ile görüşme halinde ve Juan Roman Riquelme, oyuncuyu özel olarak istiyor.
Konu ile alakalı konuşan menajer Martin Guastadisegno, Isla'dan övgü dolu sözlerle bahsederken, "O harika bir oyuncu ve kulübünü yüceltecek. Başka isteyenlerde var ancak henüz resmi teklif yok. Boca oyuncuları ve yöneticileri ile sürekli konuşuyorum. Boca gibi mutlu ve büyük kulüplere oyuncular her zaman gelir." dedi.
- 14.06.2020
- Güncelleme: 14.06.2020 17:45
- Fenerbahçe'nin istemediği Isla Arjantin'de gündem! "Bizi yüceltecek"
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
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Fenerbahçe'nin istemediği Isla Arjantin'de gündem! "Bizi yüceltecek" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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