Fenerbahçe'nin istemediği Isla Arjantin'de gündem! "Bizi yüceltecek"

Fenerbahçe'in kısa süre önce sözleşmesi tam olarak dolmadan apar topar gönderdiği Mauricio Isla, Arjantin'de gündeme oturdu.

Şilili yıldız bilindiği üzere şu anda Boca Juniors ile görüşme halinde ve Juan Roman Riquelme, oyuncuyu özel olarak istiyor.

Konu ile alakalı konuşan menajer Martin Guastadisegno, Isla'dan övgü dolu sözlerle bahsederken, "O harika bir oyuncu ve kulübünü yüceltecek. Başka isteyenlerde var ancak henüz resmi teklif yok. Boca oyuncuları ve yöneticileri ile sürekli konuşuyorum. Boca gibi mutlu ve büyük kulüplere oyuncular her zaman gelir." dedi.