Fenerbahçe Zeljko Obradovic'le görüşmelere başladı! İşte o kare - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Haziran 2020, Pazartesi
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'le görüşmelere başladı! İşte o kare

Fenerbahçe Zeljko Obradovic'le görüşmelere başladı! İşte o kare

7 sezondur Beko Basketbol Takımı'nı çalıştıran ve sayısız başarılara imza atan 'in sözleşmesi sezon sonunda tamamlanmıştı. Corona virüsü salgını sürecinde ülkesine dönen Obradovic, Türkiye'ye geldi ve Fenerbahçe Başkanvekili ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı. İşte o kare...

Beko Başantrenörü , 'a geldi. Spor'un haberine göre Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili , Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ve Genel Menajeri Maurizio Gherardini ile yemekte bir araya geldi.

Sezon sonu itibariyle Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sona eren başarılı koçun takımda kalıp kalmayacağı sarı-lacivertli yönetimle yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Obradovic, başka hiçbir takımla görüşmediğini ve önceliğinin Fenerbahçe'de kalmak olduğunu belirtmişti.

  1. 15.06.2020
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