Fenerbahçe Zeljko Obradovic'le görüşmelere başladı! İşte o kare
7 sezondur Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı çalıştıran ve sayısız başarılara imza atan Zeljko Obradovic'in sözleşmesi sezon sonunda tamamlanmıştı. Corona virüsü salgını sürecinde ülkesine dönen Obradovic, Türkiye'ye geldi ve Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı. İşte o kare...
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, İstanbul'a geldi. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ve Genel Menajeri Maurizio Gherardini ile yemekte bir araya geldi.
Sezon sonu itibariyle Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sona eren başarılı koçun takımda kalıp kalmayacağı sarı-lacivertli yönetimle yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.
Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Obradovic, başka hiçbir takımla görüşmediğini ve önceliğinin Fenerbahçe'de kalmak olduğunu belirtmişti.
- 15.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe Zeljko Obradovic'le görüşmelere başladı! İşte o kare haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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