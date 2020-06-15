Fenerbahçe Zeljko Obradovic'le görüşmelere başladı! İşte o kare

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, İstanbul'a geldi. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ve Genel Menajeri Maurizio Gherardini ile yemekte bir araya geldi.

Sezon sonu itibariyle Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sona eren başarılı koçun takımda kalıp kalmayacağı sarı-lacivertli yönetimle yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Obradovic, başka hiçbir takımla görüşmediğini ve önceliğinin Fenerbahçe'de kalmak olduğunu belirtmişti.