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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli yıldız ameliyat oldu!

'de apandisit ameliyatı oldu!

Fenerbahçe'de Max Kruse apandisit ameliyatı oldu!

ekiplerinden 'de sakatlığı bulunan 'nin operasyon geçirdiği öğrenildi. Alman yıldızın hiç beklenmedik şekilde apandisit ameliyatı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Detaylar birazdan...
  1. 15.06.2020
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