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İlk kez konuştu! Rebrov'dan Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt
Fenerbahçe yönetimi Süper Lig'de kalan haftalarda teknik heyetle birlikte Tahir Karapınar'ın takımın başında sahaya çıkmasına karar vermişti. Gelecek sezonda takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak edilirken, Rebrov ismi ön plana çıkmıştı. 46 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.
11 Haziran 2020 Perşembe 20:12
Güncelleme: 11.06.2020 20:17
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Fenerbahçe'de gelecek sezon teknik direktörünün kim olacağı merak edilen konuların başında geliyor.
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Süper Lig'de kalan haftalarda Tahir Karapınar ve teknik heyet takımın başında olacak ancak yeni teknik direktör konusunda da temaslar sürüyor.
Önümüzdeki sezonun başlamasıyla Tahir Karapınar altyapı koordinatörlüğü görevine başlayacak ve takımı çalıştıracak isimler konusunda çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Alanyaspor'la sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Erol Bulut ile yine bir dönem Fenerbahçe forması giyen Ukraynalı teknik adam Rebrov öne çıkan adaylar olarak göze çarpmıştı.
Öyle ki Fenerbahçe yönetiminin Rebrov'la söz kestiği ve önümüzdeki sezonun başlamasıyla birlikte takımın başına geçeceği öne sürülmüştü.