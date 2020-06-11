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Fenerbahçe'nin transfer gözdesi için açıklama! Yeni sözleşme...

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de eksik bölgeler belirlendi. Transferde bonservisi elinde olan yıldızları ilk hedef olarak belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar, sezon sonu Schalke ile sözleşmesi sona erecek olan orta saha oyuncusu için temaslara başlamıştı. Bundesliga ekibinin kulüp koordinatörü yıldız futbolcu hakkında konuştu.

11 Haziran 2020 Perşembe 18:54 Güncelleme: 11.06.2020 18:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





