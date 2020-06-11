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Fenerbahçe'nin transfer gözdesi için açıklama! Yeni sözleşme...
Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de eksik bölgeler belirlendi. Transferde bonservisi elinde olan yıldızları ilk hedef olarak belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar, sezon sonu Schalke ile sözleşmesi sona erecek olan orta saha oyuncusu için temaslara başlamıştı. Bundesliga ekibinin kulüp koordinatörü yıldız futbolcu hakkında konuştu.
11 Haziran 2020 Perşembe 18:54
Güncelleme: 11.06.2020 18:54
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Fenerbahçe'nin transfer gözdesi için kulübü Schalke'den resmi açıklama geldi.
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Sarı-lacivertli takım önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları kapsamında hedefteki isimleri belirlemişti ve temaslar da başladı.
Merkez orta saha mevkisine takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de Schalke'nin yıldızı Stambouli gündeme gelmişti.
29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon ağır bir sakatlık geçirmişti ve uzun süre formasından uzak kaldı.
ANTRENMANLARA BAŞLADI Ayağı kırıldığı için 2019 yılı Ekim ayından beri Schalke'de forma giyemeyen Stambouli, tekrar antrenmanlara başladı.