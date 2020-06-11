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Schürrle'nin menajerinden transfer sözleri! Fenerbahçe...

Takıma doğrudan katkı verecek isimler üzerine yoğunlaşan Fenerbahçe, Alman yıldız Andre Schürrle'yi transfer hedefi olarak belirlemişti. 29 yaşındaki futbolcunun menajeri transferle ilgili konuştu. Schürrle'nin transferi için sürpriz bir ismin de devrede olduğu kaydedildi. İşte o isim ve açıklamalar...

11 Haziran 2020 Perşembe 23:04 Güncelleme: 11.06.2020 23:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





