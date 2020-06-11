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Schürrle'nin menajerinden transfer sözleri! Fenerbahçe...
Takıma doğrudan katkı verecek isimler üzerine yoğunlaşan Fenerbahçe, Alman yıldız Andre Schürrle'yi transfer hedefi olarak belirlemişti. 29 yaşındaki futbolcunun menajeri transferle ilgili konuştu. Schürrle'nin transferi için sürpriz bir ismin de devrede olduğu kaydedildi. İşte o isim ve açıklamalar...
11 Haziran 2020 Perşembe 23:04
Güncelleme: 11.06.2020 23:08
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Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetiminde transfer operasyonu hız kazandı.
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Sarı-lacivertliler transferde genç yıldız adaylarının yanı sıra takıma doğrudan katkı verecek isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.
Bu sezon hücumsal anlamda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de gol yükü Vedat Muriqi'nin üzerinde yoğunlaşmıştı.
Kanatlardan atak olgunlaştırmada sorun yaşayan sarı-lacivertliler skor bulmakta zaman zaman zorluk yaşadı.
Gelecek sezon bu sıkıntıyı yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de yönetim düğmeye bastı.