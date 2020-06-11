Rus basını duyurdu! Fenerbahçe Sırp derbisinde o golcüyü izledi

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, soluğu Sırbistan'da aldı.

Rus basını konu ile aktardığı haberde, Sırbistan Kupası yarı finalinde Partizan ile Kızılyıldız'un karşı karşıya geldiği müsabakada sarı lacivertli yetkililerin tribünde olduğunu ifade etti.

UMAR SADIQ'E YAKIN TAKİP

Haberin detaylarına yer verilen bilgilere göre CSKA Moskova ve Lokomotiv Moskovalı scoutlarla beraber Manchester United, Milan, Valencia, Anderlecht ve Fenerbahçeli kurmayların Partizan'da forma giyen Umar Sadiq'i izlediği ve yakın takibe aldığı bildirildi.

EN ÇOK GOL ATAN OYUNCU

Bu sezon toplamda 24 maça çıkan 23 yaşındaki Umar, 11 gol atarak takımının en golcü ismi konumunda bulunuyor.