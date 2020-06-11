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11 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Rus basını duyurdu! Fenerbahçe Sırp derbisinde o golcüyü izledi

Rus basını duyurdu! Sırp derbisinde o golcüyü izledi

Rus basını duyurdu! Fenerbahçe Sırp derbisinde o golcüyü izledi

2019-20 sezonunun sona ermesinin ardından transfer bombalarını bir bir patlatmayı planlayan 'nin peşinde olduğu golcü ortaya çıktı... Rus basını, konu ile ilgili yazdığı haberde, Sırbistan kupası yarı finalinde oynanan Partizan - Kızılyıldız maçında sarı lacivertli scoutların da olduğunu ve o golcüyü izlediğini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden , soluğu Sırbistan'da aldı.

Rus basını konu ile aktardığı haberde, Sırbistan Kupası yarı finalinde Partizan ile Kızılyıldız'un karşı karşıya geldiği müsabakada sarı lacivertli yetkililerin tribünde olduğunu ifade etti.

UMAR SADIQ'E YAKIN TAKİP

Haberin detaylarına yer verilen bilgilere göre CSKA Moskova ve Lokomotiv Moskovalı scoutlarla beraber Manchester United, Milan, Valencia, Anderlecht ve Fenerbahçeli kurmayların Partizan'da forma giyen Umar Sadiq'i izlediği ve yakın takibe aldığı bildirildi.

EN ÇOK GOL ATAN OYUNCU
Bu sezon toplamda 24 maça çıkan 23 yaşındaki Umar, 11 gol atarak takımının en golcü ismi konumunda bulunuyor.

  1. 11.06.2020
  2. Güncelleme: 11.06.2020 14:03
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