Rus basını duyurdu! Fenerbahçe Sırp derbisinde o golcüyü izledi
2019-20 sezonunun sona ermesinin ardından transfer bombalarını bir bir patlatmayı planlayan Fenerbahçe'nin peşinde olduğu golcü ortaya çıktı... Rus basını, konu ile ilgili yazdığı haberde, Sırbistan kupası yarı finalinde oynanan Partizan - Kızılyıldız maçında sarı lacivertli scoutların da olduğunu ve o golcüyü izlediğini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, soluğu Sırbistan'da aldı.
Rus basını konu ile aktardığı haberde, Sırbistan Kupası yarı finalinde Partizan ile Kızılyıldız'un karşı karşıya geldiği müsabakada sarı lacivertli yetkililerin tribünde olduğunu ifade etti.
UMAR SADIQ'E YAKIN TAKİP
Haberin detaylarına yer verilen bilgilere göre CSKA Moskova ve Lokomotiv Moskovalı scoutlarla beraber Manchester United, Milan, Valencia, Anderlecht ve Fenerbahçeli kurmayların Partizan'da forma giyen Umar Sadiq'i izlediği ve yakın takibe aldığı bildirildi.
EN ÇOK GOL ATAN OYUNCU
Bu sezon toplamda 24 maça çıkan 23 yaşındaki Umar, 11 gol atarak takımının en golcü ismi konumunda bulunuyor.
- 11.06.2020
- Güncelleme: 11.06.2020 14:03
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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