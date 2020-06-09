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09 Haziran 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Nuri İstanbul biletini aldı

Nuri biletini aldı

Nuri İstanbul biletini aldı

Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun transfer için görüştü 'in, 'a geleceği tarih netleşti.

Pandemi sonrası yeniden başlayan ligde 'de forma şansı bulmayan 31 yaşındaki orta sahanın, temmuz başında 'ye gelmesi bekleniyor. Küme düşme ihtimali bulunan Bremen ile yeni sözleşme imzalamama kararı alan Nuri, sarı-lacivertli formayla kariyerini noktalamak istiyor.

  1. 9.6.2020
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