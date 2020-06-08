Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Sözleşmede flaş detay... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Sözleşmede flaş detay...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Sözleşmede flaş detay...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları son buldu. Sarı-lacivertli kurmaylar hummalı bir çalışma sonucu yola devam edeceği hocaya karar verdi. Yeni teknik adamın sözleşmesindeki flaş detay göze çarptı. İşte detaylar...
8 Haziran 2020 Pazartesi 23:57 Güncelleme: 08.06.2020 23:57
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Sözleşmede flaş detay...

Fenerbahçe'de en çok merak edilen konulardan biri teknik direktörün kim olacağıydı.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Sözleşmede flaş detay...

Sarı-lacivertliler bu yönde çalışmalarını sürdürürken, bir son dakika gelişmesi geldi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Sözleşmede flaş detay...

Fenerbahçe yönetimi sezonun geri kalanında takımın başına kimi geçireceğini buldu.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Sözleşmede flaş detay...

Erol Bulut, Nenad Bjelica ve Abdullah Avcı ismi ön plana çıkmıştı ancak sarı-lacivertli kurmaylar sürpriz bir isme takımı emanet edecek.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Sözleşmede flaş detay...

Öyle ki yeni teknik adamın sözleşmesindeki o detay gündeme oturdu.

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