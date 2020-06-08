HaberlerGaleriFenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Sözleşmede flaş detay...
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Sözleşmede flaş detay...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları son buldu. Sarı-lacivertli kurmaylar hummalı bir çalışma sonucu yola devam edeceği hocaya karar verdi. Yeni teknik adamın sözleşmesindeki flaş detay göze çarptı. İşte detaylar...
8 Haziran 2020 Pazartesi 23:57
Güncelleme: 08.06.2020 23:57
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de en çok merak edilen konulardan biri teknik direktörün kim olacağıydı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertliler bu yönde çalışmalarını sürdürürken, bir son dakika gelişmesi geldi.
Fenerbahçe yönetimi sezonun geri kalanında takımın başına kimi geçireceğini buldu.
Erol Bulut, Nenad Bjelica ve Abdullah Avcı ismi ön plana çıkmıştı ancak sarı-lacivertli kurmaylar sürpriz bir isme takımı emanet edecek.
Öyle ki yeni teknik adamın sözleşmesindeki o detay gündeme oturdu.