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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Gençlere fırsat

Gençlere fırsat

'nin genç yıldızları dün maçının kadrosundaydı. 'ın sahaya sürdüğü 20 yaşındaki , ikinci kez 11'de yer aldı.

'nin genç yıldızları dün maçının kadrosundaydı. 'ın sahaya sürdüğü 20 yaşındaki , ikinci kez 11'de yer aldı. Son dönemde takımla idmanlara çıkan 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz da bu sezon 3. kez 21 kişilik maç kadrosuna girdi.
  1. 13.6.2020
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