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12 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'ye şok! Yıldız oyuncu Trabzonspor maçında yok

Son dakika: 'de gördü!

Son dakika: Fenerbahçe'de Ozan Tufan kırmızı kart gördü!

'in 27. haftasında , evinde 'u ağırlıyor. Maçın 14. dakikasında gördü. Ozan Tufan, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

'in 27. haftasında , evinde 'u ağırlıyor. Fenerbahçe'de maçın 14. dakikasında VAR kontrolünün ardından 'ın Dje Dje'nin bileğine bastığı tespit edildi ve bu yüzden Ozan kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı.

TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Ozan Tufan, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

İşte o pozisyon...

Görüntü beINSports'tan alınmıştır...

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 3 iç saha maçında da kırmızı kart gördü.

Ozan Tufan vs Kayserispor
Tolgay Arslan vs Denizlispor
Deniz Türüç vs Galatasaray

  1. 12.06.2020
  2. Güncelleme: 12.06.2020 22:22
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