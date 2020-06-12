Son dakika: Fenerbahçe'de Ozan Tufan kırmızı kart gördü!
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Maçın 14. dakikasında Ozan Tufan kırmızı kart gördü. Ozan Tufan, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Fenerbahçe'de maçın 14. dakikasında VAR kontrolünün ardından Ozan Tufan'ın Dje Dje'nin bileğine bastığı tespit edildi ve bu yüzden Ozan kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı.
TRABZONSPOR MAÇINDA YOK
Ozan Tufan, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
İşte o pozisyon...
Görüntü beINSports'tan alınmıştır...
Fenerbahçe, ligde oynadığı son 3 iç saha maçında da kırmızı kart gördü.
Ozan Tufan vs Kayserispor
Tolgay Arslan vs Denizlispor
Deniz Türüç vs Galatasaray
- 12.06.2020
- Güncelleme: 12.06.2020 22:22
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