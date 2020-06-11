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11 Haziran 2020, Perşembe
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‘Yeri bende hep ayrı’

‘Yeri bende hep ayrı’

Takımın başına düşünülenler arasında adı yer alan 'tan açıklama geldi. Bulut, " konusu kolay değil. Göreve başlayacak ismin de işi kolay olmayacak. 'nin hayatımda başka bir yeri var" dedi.

Takımın başına düşünülenler arasında adı yer alan 'tan açıklama geldi. Bulut, " konusu kolay değil. Göreve başlayacak ismin de işi kolay olmayacak. 'nin hayatımda başka bir yeri var. Erol Bulut olduysam bu Fenerbahçe sayesinde. Bende özel bir yeri var" dedi.
  1. 11.6.2020
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