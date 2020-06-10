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10 Haziran 2020, Çarşamba
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’da 'ye dev rakipler

Thiago Silva’da Fenerbahçe'ye dev rakipler

'nin teklif yapmaya hazırlandığı 'ya devler de kanca attı. Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek 35 yaşındaki stoperin peşinde Everton ve Milan'ın da olduğu belirtiliyor. İki kulübün, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için teklifte bulunacağı bildirildi.

'nin teklif yapmaya hazırlandığı 'ya devler de kanca attı. Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek 35 yaşındaki stoperin peşinde Everton ve Milan'ın da olduğu belirtiliyor. İki kulübün, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için teklifte bulunacağı bildirildi.

  1. 10.6.2020
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