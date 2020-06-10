Thiago Silva’da Fenerbahçe'ye dev rakipler

Fenerbahçe'nin teklif yapmaya hazırlandığı Thiago Silva'ya devler de kanca attı. Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek 35 yaşındaki stoperin peşinde Everton ve Milan'ın da olduğu belirtiliyor. İki kulübün, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için teklifte bulunacağı bildirildi.