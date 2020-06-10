Fenerbahçe taraftarından yönetime tepki! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe taraftarından yönetime tepki!

Fenerbahçe taraftarından yönetime tepki!

Fenerbahçe taraftarından yönetime tepki!

Fenerbahçeli bazı taraftarlar, 'ın son 8 hafta takımın başında yer alacağının açıklanmasının ardından yönetime tepki gösterdi...

Twitter'da, "#'un yıllara göre vizyon planlaması. Cocu, , Zeki Murat Göle, " ve "Kariyerinde , Tite ve Luiz 'yle çalışan Luiz Gustavo'ya Tahir Karapınar şoku" mesajları paylaşıldı.

  1. 10.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe taraftarından yönetime tepki! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA