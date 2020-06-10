Fenerbahçe'de Vedat Muriqi seferberliği
Sağ arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle hazırlık maçında oynatılmayan Vedat Muriqi'nin tedavisi sürüyor. Sağlık kurulunun golcü ismi Kayserispor karşılaşmasına yetiştirmek için yoğun çaba harcadığı bildirildi. Risk görülmesi halinde Muriqi, kupa maçına saklanacak.
Sağ arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle hazırlık maçında oynatılmayan Vedat Muriqi'nin tedavisi sürüyor. Sağlık kurulunun golcü ismi Kayserispor karşılaşmasına yetiştirmek için yoğun çaba harcadığı bildirildi. Risk görülmesi halinde Muriqi, kupa maçına saklanacak.
- 10.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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