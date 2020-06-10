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10 Haziran 2020, Çarşamba
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'de seferberliği

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi seferberliği

Sağ arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle hazırlık maçında oynatılmayan 'nin tedavisi sürüyor. Sağlık kurulunun golcü ismi karşılaşmasına yetiştirmek için yoğun çaba harcadığı bildirildi. Risk görülmesi halinde Muriqi, kupa maçına saklanacak.

Sağ arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle hazırlık maçında oynatılmayan 'nin tedavisi sürüyor. Sağlık kurulunun golcü ismi karşılaşmasına yetiştirmek için yoğun çaba harcadığı bildirildi. Risk görülmesi halinde Muriqi, kupa maçına saklanacak.

  1. 10.6.2020
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