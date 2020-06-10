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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu: Kupayı çok istiyoruz

: Kupayı çok istiyoruz

Emre Belözoğlu: Kupayı çok istiyoruz

Sezon sonunda aktif hayatına son verecek olan , emekli olduktan sonraki hedeflerini ve bu sezon ligin geri dönüşüyle ilgili görüşlerini Dugout'a anlattı.

38 yaşındaki yıldız, futbolu bıraktıktan sonra 'nin teknik ekibinde yer alacağını belirtirken, " şampiyonluğu bizim adımıza zor görünüyor. 'nda şampiyonluk istiyoruz. Süper Lig'i de inşallah ile kazanır" dedi.

3-4 MAÇ İZLEDİLER
Emre, Inter'e sürecini ise şöyle anlattı: "Inter'e transfer olmadan önceki sezon, son 3-4 maç beni izlemeye geldiler. Beni izlerken benden daha iyi bir oyuncu (Okan Buruk) gördüklerini söylediler. Sonrasında Okan ağabey ile beraber yolcusu olduk..."

  1. 10.6.2020
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