Emre Belözoğlu: Kupayı çok istiyoruz
Sezon sonunda aktif futbol hayatına son verecek olan Emre Belözoğlu, emekli olduktan sonraki hedeflerini ve bu sezon ligin geri dönüşüyle ilgili görüşlerini Dugout'a anlattı.
38 yaşındaki yıldız, futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'nin teknik ekibinde yer alacağını belirtirken, "Süper Lig şampiyonluğu bizim adımıza zor görünüyor. Türkiye Kupası'nda şampiyonluk istiyoruz. Süper Lig'i de inşallah Okan Buruk ile Başakşehir kazanır" dedi.
3-4 MAÇ İZLEDİLER
Emre, Inter'e transfer sürecini ise şöyle anlattı: "Inter'e transfer olmadan önceki sezon, son 3-4 maç beni izlemeye geldiler. Beni izlerken benden daha iyi bir oyuncu (Okan Buruk) gördüklerini söylediler. Sonrasında Okan ağabey ile beraber İtalya yolcusu olduk..."
- 10.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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