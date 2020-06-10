Emre Belözoğlu: Kupayı çok istiyoruz

38 yaşındaki yıldız, futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'nin teknik ekibinde yer alacağını belirtirken, "Süper Lig şampiyonluğu bizim adımıza zor görünüyor. Türkiye Kupası'nda şampiyonluk istiyoruz. Süper Lig'i de inşallah Okan Buruk ile Başakşehir kazanır" dedi.



3-4 MAÇ İZLEDİLER

Emre, Inter'e transfer sürecini ise şöyle anlattı: "Inter'e transfer olmadan önceki sezon, son 3-4 maç beni izlemeye geldiler. Beni izlerken benden daha iyi bir oyuncu (Okan Buruk) gördüklerini söylediler. Sonrasında Okan ağabey ile beraber İtalya yolcusu olduk..."