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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Bulut: Yabancılar ligi küçümsüyor

Bulut: Yabancılar ligi küçümsüyor

Bulut: Yabancılar ligi küçümsüyor

yönetiminin yeni hoca adaylarından , yabancı 'i küçümsediğini söyledi. Bulut, sarı-lacivertli ekipte yeni hocanın işinin hiç kolay olmayacağını da belirterek, "Hedefler belli. Bunu bilerek göreve başlaması gerekiyor." dedi.

Ali Koç yönetiminin yeni hoca adaylarından , yabancı 'i küçümsediğini söyledi. Bulut, sarı-lacivertli ekipte yeni hocanın işinin hiç kolay olmayacağını da belirterek, "Hedefler belli. Bunu bilerek göreve başlaması gerekiyor." dedi.

  1. 10.6.2020
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