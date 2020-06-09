Fenerbahçe'de 3. imza Emre Belözoğlu'dan! Transfer 200 bin liraya bitti

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe gençlik operasyonu kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kurmaylar Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve Bucaspor'dan Barış Sungur'dan sonra 3. transferinde de mutlu sona ulaştı. Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü transfer görüşmesi 200 bin liraya bitti.