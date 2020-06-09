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Fenerbahçe'de 3. imza Emre Belözoğlu'dan! Transfer 200 bin liraya bitti
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe gençlik operasyonu kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kurmaylar Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve Bucaspor'dan Barış Sungur'dan sonra 3. transferinde de mutlu sona ulaştı. Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü transfer görüşmesi 200 bin liraya bitti.
9 Haziran 2020 Salı 18:30
Güncelleme: 09.06.2020 18:30
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Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gençlik aşısı devam ediyor...
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Süper Lig'in kalan 8 haftası için hazırlıklarına son sürat devam eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör sorunu transfer görüşmelerini yavaşlatmıştı.
Kalan maçlarda teknik heyetle birlikte sahaya çıkacak olan Tahir Karapınar yeni sezonda altyapı koordinatörlüğü görevini üstlenecek.
Genç isimlere her zamankinden daha çok önem veren Fenerbahçe yönetimi, sezonu tamamlayacak teknik ekibi belirledikten sonra transferde yeniden harekete geçti.
Sarı-lacivertliler, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve Bucaspor'dan Barış Sungur'un transferlerini bitirmişti ve 3. genç oyuncu da renklere bağlandı.