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Ve transferi açıkladılar... Ağustos ayında Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, Premier Lig'in yıldızını kadrosuna katmaya çok yakın... Ukrayna basını, konu ile ilgili yazdığı haberde sarı lacivertlilerin oyuncuyu açıklayacağı tahmini tarihi dahi duyurdu. İşte o isim ve transferin detayları... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
9 Haziran 2020 Salı 17:27
Güncelleme: 09.06.2020 17:27
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Yaz transfer sezonunda kadrosuna katacağı isimlerle adından sıkça söz ettirmeyi planlayan Kanarya, rakiplerine parmak ısırtacak bir isme imza attırmak istiyor.
Ukrayna basını, okuyucularına aktardığı haberde yıldız futbolcunun sarı lacivertlilere geleceği tarihi dahi açıkladı.
Uzun yıllar ileri uçta büyük sorunlar yaşayan Fenerbahçe'nin bu transfer sonrasında çok daha etkili olabileceği kaydedildi.
Sport.ua adlı internet sitesi, konu ile ilgili yazdığı haberde, şu anda West Ham United'da forma giyen Yarmolenko'nun, Fenerbahçe forması giyeceğini iddia etti.