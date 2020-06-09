Haberler Galeri Ve transferi açıkladılar... Ağustos ayında Fenerbahçe'de!

Ve transferi açıkladılar... Ağustos ayında Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, Premier Lig'in yıldızını kadrosuna katmaya çok yakın... Ukrayna basını, konu ile ilgili yazdığı haberde sarı lacivertlilerin oyuncuyu açıklayacağı tahmini tarihi dahi duyurdu. İşte o isim ve transferin detayları... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

9 Haziran 2020 Salı 17:27 Güncelleme: 09.06.2020 17:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





