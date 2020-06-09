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09 Haziran 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! O isim...

ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Serdar Dayat ile yollarını ayırdı

'de son dakika ayrılık haberi... Spor'un aktardığı bilgilere göre, eski Sportif Direktör Damien Comolli'nin Altyapı Sorumlusu olarak atadığı 'ın kulüple ilişiği kesildi.

'nin sezon sonuna kadar teknik direktörlük koltuğuna Tahir Karapınar'ın getirmesinin ardından sarı lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Spor'un haberine göre Damien Comolli'nin göreve getirdiği Altyapı Sorumlusu ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe, Tahir Karapınar'ın sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe Futbol Altyapı organizasyonumuzda futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirileceğini duyurmuştu.

SERDAR DAYAT KİMDİR?

Fenerbahçe Tahir Karapınar ile anlaştığını açıkladıktan sonra Serdar Dayat ile yolları ayırdı. 50 yaşındaki Serdar Dayat teknik direktörlük kariyerinde Türkiye'de Denizlispor, Samsunspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Manisaspor'u çalıştırdı. Tecrübeli hoca Türkiye dışında ise, Tsk Aindling, Fürstenfeldbruck (Almanya), Etar Veliko Tarnovo (Bulgaristan), Kristtiandstadt (Isveç), FC Vitesse (Hollanda) kulüplerinde antrenörlük ve teknik direktörlük görevleri yaptı.

Serdar Dayat daha önce Türkiye'de Ersun Yanal ve Giray Bulak'la birlikte çalıştı. Serdar Dayat, Fenerbahçe'de Alt yapı koordinatorluğu görevini bugüne kadar sürdürdü. Tahir Karapınar'ın gelmesiyle takım ile yolları ayrıldı.

  1. 09.06.2020
  2. Güncelleme: 09.06.2020 15:39
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