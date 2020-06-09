Fenerbahçe Serdar Dayat ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe'de son dakika ayrılık haberi... TRT Spor'un aktardığı bilgilere göre, eski Sportif Direktör Damien Comolli'nin Altyapı Sorumlusu olarak atadığı Serdar Dayat'ın kulüple ilişiği kesildi.
Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar teknik direktörlük koltuğuna Tahir Karapınar'ın getirmesinin ardından sarı lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı.
TRT Spor'un haberine göre Damien Comolli'nin göreve getirdiği Altyapı Sorumlusu Serdar Dayat ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe, Tahir Karapınar'ın sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe Futbol Altyapı organizasyonumuzda futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirileceğini duyurmuştu.
SERDAR DAYAT KİMDİR?
Fenerbahçe Tahir Karapınar ile anlaştığını açıkladıktan sonra Serdar Dayat ile yolları ayırdı. 50 yaşındaki Serdar Dayat teknik direktörlük kariyerinde Türkiye'de Denizlispor, Samsunspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Manisaspor'u çalıştırdı. Tecrübeli hoca Türkiye dışında ise, Tsk Aindling, Fürstenfeldbruck (Almanya), Etar Veliko Tarnovo (Bulgaristan), Kristtiandstadt (Isveç), FC Vitesse (Hollanda) kulüplerinde antrenörlük ve teknik direktörlük görevleri yaptı.
Serdar Dayat daha önce Türkiye'de Ersun Yanal ve Giray Bulak'la birlikte çalıştı. Serdar Dayat, Fenerbahçe'de Alt yapı koordinatorluğu görevini bugüne kadar sürdürdü. Tahir Karapınar'ın gelmesiyle takım ile yolları ayrıldı.
- 09.06.2020
- Güncelleme: 09.06.2020 15:39
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