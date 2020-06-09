Muriqi korkuttu!

Önceki akşam seyircisiz ortama ve saha zeminine alışmak için Ülker Stadı'nda kendi arasında hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin sakatlığı teknik heyeti korkuttu. Adalesinde ağrı hissettiği için maçta yer almayan Kosovalı golcü Kayseri maçına yetiştirilecek.