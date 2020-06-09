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09 Haziran 2020, Salı
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Muriqi korkuttu!

Muriqi korkuttu!

Önceki akşam seyircisiz ortama ve saha zeminine alışmak için 'nda kendi arasında hazırlık maçı oynayan 'de Vedat Muriqi'nin sakatlığı teknik heyeti korkuttu.

Önceki akşam seyircisiz ortama ve saha zeminine alışmak için 'nda kendi arasında hazırlık maçı oynayan 'de Vedat Muriqi'nin sakatlığı teknik heyeti korkuttu. Adalesinde ağrı hissettiği için maçta yer almayan Kosovalı golcü maçına yetiştirilecek.

  1. 9.6.2020
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