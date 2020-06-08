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08 Haziran 2020, Pazartesi
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hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe Kayseri hazırlıklarına devam etti

, 'in 27. haftasında cuma günü karşılaşacağı maçının hazırlıklarını Samandıra 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'in 27'nci haftasında Hes Kablo ile mücadele edecek , hazırlıklarını sürdürdü.

'nde yapılan antrenmanda oyuncular, yenilenme çalışmalarının ardından sahada aktif dinlenmeye yönelik uygulamalar üzerinde durdu.

  1. 08.06.2020
  2. Güncelleme: 08.06.2020 22:34
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