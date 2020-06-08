Fenerbahçe Kayseri hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında cuma günü karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig'in 27'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, yenilenme çalışmalarının ardından sahada aktif dinlenmeye yönelik uygulamalar üzerinde durdu.
- 08.06.2020
- Güncelleme: 08.06.2020 22:34
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe Kayseri hazırlıklarına devam etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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