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09 Haziran 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Isla’dan ayrılıkla ilgili açıklama!

Isla’dan ayrılıkla ilgili açıklama!

Isla’dan ayrılıkla ilgili açıklama!

sonunda sözleşmesi bitecek Mauricio Isla, takımdan ayrılacağını açıkladı. Isla, konuyla ilgili "Yönetimle görüştüm ve ayrılık konusunda aynı düşünüyoruz. Sezon sonunda ayrılıyorum. Bonservisimi elime alıyorum ve benim için en iyisini seçeceğim" açıklamasını yaptı.

sonunda sözleşmesi bitecek Mauricio Isla, takımdan ayrılacağını açıkladı. Isla, konuyla ilgili "Yönetimle görüştüm ve ayrılık konusunda aynı düşünüyoruz. Sezon sonunda ayrılıyorum. Bonservisimi elime alıyorum ve benim için en iyisini seçeceğim" açıklamasını yaptı.

  1. 9.6.2020
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