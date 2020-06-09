Isla’dan ayrılıkla ilgili açıklama!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mauricio Isla, takımdan ayrılacağını açıkladı. Isla, konuyla ilgili "Yönetimle görüştüm ve ayrılık konusunda aynı düşünüyoruz. Sezon sonunda ayrılıyorum. Bonservisimi elime alıyorum ve benim için en iyisini seçeceğim" açıklamasını yaptı.