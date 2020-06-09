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09 Haziran 2020, Salı
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Göle için ’den izin istenecek!

Göle için TFF’den izin istenecek!

Kanarya'da maçında hangi teknik adamın sahaya çıkacağı henüz netlik kazanmadı. Yönetimin, 'ye başvurarak salgın nedeniyle anlaşması yapılamadığını gerekçe göstererek pro lisansı olmadığı için süresi dolan yardımcı antrenör için izin talep etmesi bekleniyor. 'ın lisansı kullanılacak.

Kanarya'da maçında hangi teknik adamın sahaya çıkacağı henüz netlik kazanmadı. Yönetimin, 'ye başvurarak salgın nedeniyle anlaşması yapılamadığını gerekçe göstererek pro lisansı olmadığı için süresi dolan yardımcı antrenör için izin talep etmesi bekleniyor. 'ın lisansı kullanılacak.

  1. 9.6.2020
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