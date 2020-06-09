Göle için TFF’den izin istenecek!

Kanarya'da Kayseri maçında hangi teknik adamın sahaya çıkacağı henüz netlik kazanmadı. Yönetimin, TFF'ye başvurarak salgın nedeniyle teknik direktör anlaşması yapılamadığını gerekçe göstererek pro lisansı olmadığı için süresi dolan yardımcı antrenör Zeki Murat Göle için izin talep etmesi bekleniyor. Olmazsa Serdar Dayat'ın lisansı kullanılacak.