Fenerbahçe'de Kayseri hazırlığı tam gaz sürdü
Fenerbahçe, cuma akşamı saat 21.00'de Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, ilk bölümde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketi yaptı. Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçla noktaladı. Kanarya, bugün de tek antrenman yapacak.
Fenerbahçe, cuma akşamı saat 21.00'de Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, ilk bölümde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketi yaptı. Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçla noktaladı. Kanarya, bugün de tek antrenman yapacak.
- 9.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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