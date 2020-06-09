Fenerbahçe'de Kayseri hazırlığı tam gaz sürdü

Fenerbahçe, cuma akşamı saat 21.00'de Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, ilk bölümde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketi yaptı. Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçla noktaladı. Kanarya, bugün de tek antrenman yapacak.