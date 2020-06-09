Fenerbahçe'de Kayseri hazırlığı tam gaz sürdü - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Kayseri hazırlığı tam gaz sürdü

'de hazırlığı tam gaz sürdü

Fenerbahçe'de Kayseri hazırlığı tam gaz sürdü

, cuma akşamı saat 21.00'de ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 'nde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, ilk bölümde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketi yaptı. Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçla noktaladı. Kanarya, bugün de tek antrenman yapacak.

, cuma akşamı saat 21.00'de ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 'nde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, ilk bölümde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketi yaptı. Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçla noktaladı. Kanarya, bugün de tek antrenman yapacak.

  1. 9.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Kayseri hazırlığı tam gaz sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA