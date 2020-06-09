Fenerbahçe'ye 1.22 oran - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Haziran 2020, Salı
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'ye 1.22 oran

Fenerbahçe'ye 1.22 oran

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından cuma günü başlayacak 'de 27. hafta oranları belirlendi. 'nin evinde 'u ağırlayacağı maçta galibiyetine 1,22 oran açıklandı. Beraberliğe 4,50 verilirken, Kayserispor'un galibiyetine ise 6,75 oran belirlendi.

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından cuma günü başlayacak 'de 27. hafta oranları belirlendi. 'nin evinde 'u ağırlayacağı maçta galibiyetine 1,22 oran açıklandı. Beraberliğe 4,50 verilirken, Kayserispor'un galibiyetine ise 6,75 oran belirlendi.

  1. 9.6.2020
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