Nihat Özdemir: Sona ermeli

Özdemir, Vefa Küçük'e yazdığı mektupta "Büyüğüm olarak ve üzerimde hakkınız olduğunu belirterek son dönemde yapılan yanlış değerlendirmeler sonucunda gündem olan sözlerimle ilgili maksadımın ne olduğu açıktır. Konuşmamdan başka maksak aramak 18 sene yaptığım tüm hizmetlere haksızlık olur. Şahsımla ilgili içten açıklamalarınıza teşekkür ediyor, bu tartışmanın, sizin de ümit ettiğiniz gibi artık sona ermesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.