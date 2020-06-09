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09 Haziran 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Nihat Özdemir: Sona ermeli

: Sona ermeli

Nihat Özdemir: Sona ermeli

() Başkanı , F.Bahçe Başkanı 'ün açıklamalarına mektup yoluyla cevap verdi.

Özdemir, 'e yazdığı mektupta "Büyüğüm olarak ve üzerimde hakkınız olduğunu belirterek son dönemde yapılan yanlış değerlendirmeler sonucunda gündem olan sözlerimle ilgili maksadımın ne olduğu açıktır. Konuşmamdan başka maksak aramak 18 sene yaptığım tüm hizmetlere haksızlık olur. Şahsımla ilgili içten açıklamalarınıza teşekkür ediyor, bu tartışmanın, sizin de ümit ettiğiniz gibi artık sona ermesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

  1. 9.6.2020
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