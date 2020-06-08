Fenerbahçe'nin gündemindeki Thiago Silva PSG'den ayrılıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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'nin gündemindeki 'den ayrılıyor

Fenerbahçe'nin gündemindeki Thiago Silva PSG'den ayrılıyor

Fransız devi Saint-Germain (), 'nin gündeminde yer aldığı iddia edilen dünyaca ünlü Brezilyalı stoperi ile yolların ayrılacağını açıkladı. PSG , "Thiago Silva, haziranda sona erecek sözleşmesini uzatmayacak ve takımdan ayrılacak." ifadelerini kullandı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Germain'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı savunma oyuncusu ile yolların ayrılacağı açıklandı.

"SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan , "Thiago Silva, haziranda sona erecek sözleşmesini uzatmayacak ve takımdan ayrılacak." ifadelerini kullandı.

FRANSIZLAR SILVA'YI FENERBAHÇE'YE YAZDI
Fransız basını, PSG'den ayrılacağı açıklanan Thiago Silva'yı 'nin ilgilendiğini iddia etmişti. Foot Mercato sitesi, 35 yaşındaki oyuncuya Milan ve Fenerbahçe'nin talip olduğunu belirtirken, sarı-lacivertlilerin yıldız isme menajeri aracılığıyla bir teklifte bulunduğu ifade edilmişti.

Bu sezon PSG forması ile 30 resmi maça çıkan Thiago Silva, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

  1. 08.06.2020
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