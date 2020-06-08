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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Dünyaca ünlü teknik adam Fenerbahçe'yi reddetti!

'yi reddetti!

Laurent Blanc Fenerbahçe'yi reddetti!

ekiplerinden teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin listesinde birçok hoca adayı bulunurken, dünyaca ünlü teknik adam 'ın Fenerbahçe'yi reddettiği ortaya çıktı.

Teknik adam arayışlarına devam eden 'ye 'tan kötü haber...

Fransız basınından Le10Sport, son olarak 'nin teknik direktörlüğünü yapan Laurent Blanc'ın Fenerbahçe ve Birleşik Arap Emirlikleri gelen iki teklifi reddettiğini yazdı.

54 yaşındaki teknik adamın, "çok iddialı bir proje" peşinde olduğu ve yakın zamanda yeni takımının açıklanabileceği de vurgulandı.

Bordeaux, Fransa Milli Takımı ve PSG'nin teknik direktörlüğünü yapan Laurent Blanc, 2016'dan bu yana takım çalıştırmıyor.

  1. 08.06.2020
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