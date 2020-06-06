Fenerbahçe'nin yeni kalecisini yazdılar! Bono geliyor...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, Altay Bayındır'a İngiliz kulüplerinin talip olması sonrasında kaleci arayışlarına girmişti. Eldesmarque.com adlı internet sitesi, Fenerbahçe'nin yeni 1 numarasını yazdı; Yassine Bono! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Sezonun sona ermesinin ardından Altay Bayındır'ın olası İngiltere transferini göz önünde bulunduran Fenerbahçe, 1 numaralı formayı emanet edeceği ismi buldu.
Eldesmarque.com, konu ile ilgili yaptığı haberde sarı lacivertlilerin, bonservisi Girona'da bulunan Bono'yu kadrosuna katacağını duyurdu.
Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde;
"Yassine Bono, bu sezon Sevilla'da kiralık forma giymişti. Tecrübeli eldivenin gelecek sezon rotası Türkiye olacak.
Faslı futbolcu, transferin son gününde Girona'dan Sevilla'ya kiralık dahil olmuştu. Ancak, teknik direktörü tarafından istediği forma şansını bulamadı. Cluj maçındaki başarısız görüntüsü onun formayı alamamasına sebep olmuştu.
Sevilla, Bono ile yeni bir kontrat imzalamayı düşünmüyor. Bu sebeple oyuncunun gelecek sezon Türkiye'de forma giymesi bekleniyor. Fransız basınına göre milli futbolcunun yeni takımı Fenerbahçe olacak.
Bono, 2 Eylül'de Sevilla'ya satın alma opsiyonuyla gelmişti. Bu, Monchi'nin 13. transferi olmuştu.
Tecrübeli eldiven, Girona'da başarılı 2 sezon geçirmişti. Ancak, daha iyi bir takıma transfer olmak için Sevilla'yı tercih etti."
YASSINE BOUNOU KİMDİR?
5 Nisan 1991'de Kanada'nın Montreal şehrinde dünyaya gelen Bono, aslen Fas asıllıdır. 1.92 boyundaki eldiven, sol ayağını etkin bir şekilde kullanabilmektedir.
Kariyerine Wydad Athletic Club Casablanca Reserve'de başlayan Bono, daha sonra sırasıyla; Wydad Casablanca, Atlético Madrid B, Real Zaragoza, Atlético Madrid, Girona FC ve Sevilla formalarını terletti. Bono, bu sezon toplamda 10 maça çıkarken 7 kez kalesinde gol görmedi.
- 06.06.2020
- Güncelleme: 06.06.2020 11:39
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin yeni kalecisini yazdılar! Bono geliyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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