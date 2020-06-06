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06 Haziran 2020, Cumartesi
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'nin yeni kalecisini yazdılar! Bono geliyor...

Fenerbahçe'nin yeni kalecisini yazdılar! Bono geliyor...

'de son dakika haberi... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, Altay Bayındır'a İngiliz kulüplerinin talip olması sonrasında kaleci arayışlarına girmişti. Eldesmarque.com adlı internet sitesi, Fenerbahçe'nin yeni 1 numarasını yazdı; ! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Sezonun sona ermesinin ardından Altay Bayındır'ın olası İngiltere transferini göz önünde bulunduran , 1 numaralı formayı emanet edeceği ismi buldu.

Eldesmarque.com, konu ile ilgili yaptığı haberde sarı lacivertlilerin, bonservisi Girona'da bulunan Bono'yu kadrosuna katacağını duyurdu.

Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde;

", bu sezon Sevilla'da kiralık forma giymişti. Tecrübeli eldivenin gelecek sezon rotası Türkiye olacak.

Faslı futbolcu, transferin son gününde Girona'dan Sevilla'ya kiralık dahil olmuştu. Ancak, teknik direktörü tarafından istediği forma şansını bulamadı. Cluj maçındaki başarısız görüntüsü onun formayı alamamasına sebep olmuştu.

Sevilla, Bono ile yeni bir kontrat imzalamayı düşünmüyor. Bu sebeple oyuncunun gelecek sezon Türkiye'de forma giymesi bekleniyor. Fransız basınına göre milli futbolcunun yeni takımı Fenerbahçe olacak.

Bono, 2 Eylül'de Sevilla'ya satın alma opsiyonuyla gelmişti. Bu, Monchi'nin 13. transferi olmuştu.

Tecrübeli eldiven, Girona'da başarılı 2 sezon geçirmişti. Ancak, daha iyi bir takıma olmak için Sevilla'yı tercih etti."

YASSINE BOUNOU KİMDİR?

5 Nisan 1991'de Kanada'nın Montreal şehrinde dünyaya gelen Bono, aslen Fas asıllıdır. 1.92 boyundaki eldiven, sol ayağını etkin bir şekilde kullanabilmektedir.

Kariyerine Wydad Athletic Club Casablanca Reserve'de başlayan Bono, daha sonra sırasıyla; Wydad Casablanca, Atlético Madrid B, Real Zaragoza, Atlético Madrid, Girona FC ve Sevilla formalarını terletti. Bono, bu sezon toplamda 10 maça çıkarken 7 kez kalesinde gol görmedi.

  1. 06.06.2020
  2. Güncelleme: 06.06.2020 11:39
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