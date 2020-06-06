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Fenerbahçe yeni Aykut Kocaman'ını buldu!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarına devam ediyor. Yaz transfer döneminde gelecek vaat eden yıldız adaylarını hedef olarak belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar hamlelerini yapmaya devam ediyor. Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'in transferiyle 'Yeni Tuncay Şanlı'yı' bulan Fenerbahçe yönetimi, 'Geleceğin Aykut Kocaman'ını' da takıma kazandırdı.
6 Haziran 2020 Cumartesi 10:01
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'YENİ TUNCAY ŞANLI'
Hürriyet'in haberine göre, İsmail Yüksek'i Gölcükspor'daki antrenörü Ömer Faruk Uzuner anlattı. Uzuner, "İsmail iki ayağını da çok iyi kullanabilen fuleli bir oyuncu. Savaşçı yanı Tuncay Şanlı'ya benziyor. Onu daha net anlatabilmem için örneklerle tarif etmem gerekirse sol ayağını Babel gibi kullanıyor.
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