Fenerbahçe yeni Aykut Kocaman'ını buldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe yeni Aykut Kocaman'ını buldu!

Fenerbahçe yeni Aykut Kocaman'ını buldu!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarına devam ediyor. Yaz transfer döneminde gelecek vaat eden yıldız adaylarını hedef olarak belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar hamlelerini yapmaya devam ediyor. Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'in transferiyle 'Yeni Tuncay Şanlı'yı' bulan Fenerbahçe yönetimi, 'Geleceğin Aykut Kocaman'ını' da takıma kazandırdı.
6 Haziran 2020 Cumartesi 10:01
Fenerbahçe yeni Aykut Kocaman'ını buldu!

Sezonun kalan 8 maçlık bölümü için hazırlıklara devam eden Fenerbahçe, transferde düğmeye bastı.

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Fenerbahçe yeni Aykut Kocaman'ını buldu!

Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar hedefteki yıldızlar için harekete geçti.

Fenerbahçe yeni Aykut Kocaman'ını buldu!

Yaz transfer sezonunda genç ve potansiyeli yüksek isimleri hedef olarak belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar üst üste hamlelerini yaptı.

Fenerbahçe yeni Aykut Kocaman'ını buldu!

Fenerbahçe Kulübü ilk olarak Gölcükspor forması giyen 21 yaşındaki İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe yeni Aykut Kocaman'ını buldu!

'YENİ TUNCAY ŞANLI'
Hürriyet'in haberine göre, İsmail Yüksek'i Gölcükspor'daki antrenörü Ömer Faruk Uzuner anlattı. Uzuner, "İsmail iki ayağını da çok iyi kullanabilen fuleli bir oyuncu. Savaşçı yanı Tuncay Şanlı'ya benziyor. Onu daha net anlatabilmem için örneklerle tarif etmem gerekirse sol ayağını Babel gibi kullanıyor.

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