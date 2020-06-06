Fenerbahçe yeni Aykut Kocaman'ını buldu!

'YENİ TUNCAY ŞANLI'

Hürriyet'in haberine göre, İsmail Yüksek'i Gölcükspor'daki antrenörü Ömer Faruk Uzuner anlattı. Uzuner, "İsmail iki ayağını da çok iyi kullanabilen fuleli bir oyuncu. Savaşçı yanı Tuncay Şanlı'ya benziyor. Onu daha net anlatabilmem için örneklerle tarif etmem gerekirse sol ayağını Babel gibi kullanıyor.