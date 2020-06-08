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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'dan Aziz Yıldırım'a ziyaret!

ve 'dan 'a ziyaret!

Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'dan Aziz Yıldırım'a ziyaret!

'nin iki efsanesi ve , sarı lacivertli kulübün eski başkanı  'ı evinde ziyaret etti.

Corona virüsü nedeniyle 'e verilen aranınbitmesine kısa bir süre kala Kulübü eski başkanı , sarı lacivertliler'in iki efsanesi ve tarafından ziyaret edildi.

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  1. 08.06.2020
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