Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'dan Aziz Yıldırım'a ziyaret!
Fenerbahçe'nin iki efsanesi Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, sarı lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ı evinde ziyaret etti.
Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen aranınbitmesine kısa bir süre kala Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertliler'in iki efsanesi Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen tarafından ziyaret edildi.
- 08.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'dan Aziz Yıldırım'a ziyaret! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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